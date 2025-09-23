Общество

Экс-директор совхоза «Великорецкий» отметил 102-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, один из первых строителей Соснового Бора, кавалер ордена Отечественной войны II степени Василий Рябинин отметил свой 102-й день рождения. Об этом пишет 47News.

Василий Рябинин. Фото: Совет депутатов Сосновоборского городского округа

Глава городского округа Михаил Воронков поздравил фронтовика, поблагодарив за стойкость, отвагу, преданность долгу и вклад в развитие города и пожелал долголетия и внимания со стороны близких.

Василий Рябинин родился в 1923 году в Псковской области. Его жизнь с молодости была непростой: после ареста отца в 1937 году он отправился учиться в автодорожный техникум в Новгород, а с началом войны пешком вернулся домой, оказавшись на оккупированной территории. Семье чудом удалось избежать отправки в Германию, скрываясь в брошенных домах и дотах у латвийской границы.

В 1943 году Рябинин добровольцем ушел на фронт. Служил телефонистом, участвовал в ликвидации «Курляндского котла» и в разминировании укрепрайона в Старой Руссе. За время службы трижды ранен, дважды лечился в госпитале, а один раз — прямо в землянке. Именно он одним из первых в своей части 7 мая 1945 года узнал из телефонных переговоров о взятии Берлина. За проявленное мужество он награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», а также медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

После войны он вернулся в родной Остров, где работал трактористом, механизатором, позже окончил техникум и создал семью. Некоторое время был директором совхоза «Великорецкий», но позже отказался от должности, узнав о приписках, и предпочел честный труд, вернувшись к прошлой должности.

В 1968 году Василий Рябинин с женой и тремя дочерьми переехал в строящийся Сосновый Бор, где более 25 лет проработал инженером-механиком, зарекомендовав себя как ценный специалист-рационализатор, получив благодарности и грамоты, в том числе подписанную первым руководителем города Владимиром Латием.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет бодрость духа. Он увлекается спортом, любит дачу и уже полвека не курит.