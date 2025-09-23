Общество

В Госдуме посоветовали дог-френдли заведениям пересмотреть концепцию

Единые федеральные правила содержания домашних животных в общественных местах, включая общественный транспорт, магазины и точки общепита, могут быть установлены в России. Соответствующую инициативу, направленную на защиту санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, прокомментировала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Никто не собирается запрещать передвижение домашних собак. Собаки могут двигаться вместе с хозяевами, куда хотят и когда хотят. Вопрос в том, что в общественном транспорте надо просто оградить людей от животных», — заявила Останина.

Для этого, по ее словам, владельцы должны использовать переноски для кошек и намордники для собак в зависимости от размера питомца.

Ключевой целью регулирования депутат назвала защиту санитарно-эпидемиологического благополучия в местах, связанных с продуктами питания и медикаментами. Останина привела примеры обращений граждан, где собаки свободно перемещаются между стеллажами в продуктовом магазине и обнюхивают товары.

«Я думаю, что после этого, если покупатель не знал о том, что собака тоже каким-то образом к этим продуктам соприкасалась, то это очень плохо. Кроме того, собаки являются разносчиками инфекции, никто не знает, здорова собака или нездорова», — пояснила свою позицию парламентарий.

Она отметила, что инициатива предполагает не создание новых штрафов, а дополнение существующего закона об ответственном обращении с животными новыми позициями, которые упорядочивают эти нормы.

По ее словам, 60 регионов страны уже приняли аналогичные нормативные акты на местном уровне, и теперь требуется унифицированный федеральный закон, пишут «Известия».

Что касается заведений, которые построили свой бизнес на концепции «дог-френдли», то, как заявила глава комитета, эту концепцию им придется пересмотреть. Парламентарий заключила, что предлагаемые меры являются элементарными санитарными нормами, направленными на защиту прав граждан, далеко не все из которых являются владельцами животных и могут страдать от аллергии или не знать о контакте продуктов с животными.