Общество

Комитет Госдумы не поддержит проект о запрете на выступление животных в цирках

Комитет Госдумы по экологии рекомендует палате отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить запрет на использование животных в цирках с последующей их передачей в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических животных, следует из проекта заключения профильного комитета.

Фото: Архив ПЛН

Законопроект был внесен в палату парламента группой депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым в феврале 2024 года. В случае поддержки инициативы все цирковые животные подлежали бы обязательной безвозмездной передаче в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических животных с целью их последующего выпуска в естественную среду. Авторы инициативы отмечали, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными. Правительство РФ предлагалось наделить полномочиями по определению порядка передачи животных в соответствующие учреждения.

Комитет Госдумы по экологии не поддерживает законопроект № 564365-8 о запрете использования животных в цирках и рекомендует отклонить его в первом чтении. Действующее законодательство уже регулирует содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях, включая гуманные методы дрессировки и лицензирование. За нарушения предусмотрены санкции, пишет РИА Новости.

Комитет считает, что важнее усилить контроль за соблюдением существующих норм, а не запрещать использование животных в цирках. Выпуск диких животных в естественную среду обитания после реабилитации не гарантирует их выживание, а условия в приютах могут быть хуже цирковых.

Запрет может привести к ликвидации циркового искусства с участием всех видов животных, включая лошадей, собак, кошек и птиц. Комитет поддерживает совершенствование законодательства в области ответственного обращения с животными, но считает, что предложенный законопроект не достигнет своей цели.