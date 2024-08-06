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Мучительное искусство

О величии нации и ее моральном прогрессе можно судить по тому, как она обращается с животными.

Махатма Ганди

Российские зоозащитники на протяжении долгих лет безуспешно бьются за запрет цирков с животными. Один из последних законопроектов, предполагающих отказ от этой практики, минувшей осенью отправился пылиться на полку ко всем предыдущим, так как не нашёл поддержки у власть имущих. В «Росгосцирке», тем временем, назвали подобные инициативы направленными против искусства, окончательно лишив их шансов на воплощение в будущем.

Но нужно ли нам такое «искусство», для существования которого приходится использовать братьев меньших? Почему в XXI веке система культурно-зрелищных представлений строится на варварских традициях, которые, казалось бы, должны остаться в прошлом? Канули в Лету времена, когда ради хлеба и зрелищ людей заставляли насмерть драться на арене, когда на манеж выходили бородатые женщины. А ставить на табуретки тигров и слонов по-прежнему считается забавным, веселым и познавательным.

Фото: «Росгосцирк» / «ВКонтакте»

Хочет ли тигр быть артистом?

Запретить деятельность цирков с участием животных предложили депутаты из фракции «Новые люди». В октябре 2023 года соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. В нём шла речь о том, что использование зверей в этой сфере «является противоестественным и антигуманным», с чем мне и многим другим людям, радеющим за благополучие последних, сложно не согласиться.

В думских кабинетах считают иначе, как и в «Росгосцирке». Генеральный директор компании Сергей Беляков отозвался об инициативе как о «деструктивной и направленной на ослабление целой отрасли российской культуры, которое неизбежно приведет к ликвидации циркового искусства как явления».

Если я правильно помню, то в цирке и без животных есть, на что посмотреть. Например, сегодня на манеж выходят клоуны, фокусники, жонглёры, акробаты и разного рода экстремалы, способные удивить даже самого искушённого зрителя.

Фото: архив ПЛН

Раньше ещё одним популярным цирковым аттракционом были бородатые женщины и прочие фрики, которые развлекали публику за деньги. В «шоу уродов» также участвовали люди, имеющие различные физические отклонения, но, к счастью, с развитием медицины и роста толерантности это ушло в прошлое. Сейчас не принято смеяться над уродством, а женщины, похожие внешне на мужчин, вообще противоречат традиционным ценностям.

Животные же нам по-прежнему в диковинку. На сцену выходят дрессированные тигры, слоны, верблюды, медведи, обезьяны и прочая живность, которую настойчиво приучает и заставляет «работать» на себя человек.

В государственной цирковой компании уверяют, что все звери в их цирках содержатся в соответствии с требованиями закона об ответственном обращении. Якобы, им там комфортно и безопасно, дрессируют их исключительно гуманными способами, за здоровьем четвероногих работников следят специально обученные люди. Даже режим сна и отдыха соблюдается - если заглянуть в соцсети государственной корпорации, можно найти массу умилительных видео с релакс- и прочими процедурами, демонстрирующими, как именно животным «хорошо».

Допустим, это действительно так - работники цирков заботятся о своих подопечных и любят их всей душой. Но что думает вторая сторона? К сожалению, ни один тигр, даже самый дрессированный, ещё не заговорил, потому не может поделиться своими мыслями насчёт того, нравится ли ему быть артистом.

В сети есть масса провокационных материалов по теме того, каким образом животных заставляют выполнять трюки. Ходят легенды об электрошокерах, кнутах, палках, голодовках и прочих закулисных издевательствах. Естественно, ни один цирк никогда не признается в применении подобных методов, и хочется верить, что они действительно не используются, в том числе в неподвластных государству компаниях.

Что послужило поводом для разработки закона, который отклонили в прошлом году? Массовые обращения зоозащитников после случая с «избиением» тигров в Московском цирке. В интернет просочилось видео с репетиции, в ходе которой животных обливали водой из шлангов и били палками. Впоследствии оказалось, что таким образом известный российский дрессировщик пытался остановить драку.

Справедливости ради замечу, что похожим способом, но без применения физической силы, я порой пресекаю стычки между своими котами. Одомашненные сородичи тигров весят поменьше и дерутся менее ожесточённо, потому для успокоения им хватает пары нажатий на кнопку пульверизатора. Вполне логично, что крупных хищников разнимать сложнее, даже если они дрессированные, потому выше описанные действия сотрудников цирка могли быть оправданны, в том числе с точки зрения безопасности участников драки.

Но это не отменяет того, что зверям в цирке не место. Вокруг нас и без того много жестокости, и участие четвероногих в представлениях лишь усугубляет ситуацию. Причём жестокость заключается не в том, что к зверям при необходимости применяют подобные меры воздействия. А в том, что они живут в неволе и обязаны развлекать тех, кто вторгся в их мир. Кто год за годом всё дальше лезет в природу и эгоистично пытается подчинить её себе, заставить «работать» ещё больше и лучше, приносить как можно больше денег.

Цирковой конвейер

Недавно на парковке одного из торговых центров Пскова возвышался купол коммерческого передвижного цирка, подобных которому в стране десятки. Стоимость билетов начиналась от 800 рублей, в программе были заявлены акробаты, канатоходцы, воздушные гимнасты, экстремальщики. Но публика стопроцентно шла не на них, а поглазеть на пантер, леопардов и лам, которых многие псковичи видели лишь на картинках. Судя по отзывам в соцсетях, псковский зритель остался доволен экзотикой и готов снова потратить деньги на подобное.

Читая восхищенные отклики людей, посещающих цирки с животными, а также контактные зоопарки и прочие мероприятия, где «работают» четвероногие, я всегда прихожу в недоумение. Люди, вы дикие, что ли? Вы серьёзно считаете, что мы имеем право запирать диких животных в клетки и выставлять на потеху? Вы хотя бы однажды задумывались, в каких условиях живут и перемещаются артисты шапито?

Фото: архив ПЛН

Даже если методы дрессировки используются исключительно гуманные, при перевозке животные стопроцентно испытывают стресс. Тот, кто когда-либо возил кота в ветклинику, меня точно поймёт. Мой питомец уже при виде переноски забивается в самый дальний угол дома, откуда его крайне проблематично «выкурить». Что-то мне подсказывает, что гепарды заходят в транспортировочную клетку с ещё меньшим энтузиазмом.

Говорят, что использование животных в культурно-зрелищных целях даёт детям возможность общаться с живой природой и, следовательно, расширять кругозор. Не спорю, подрастающему поколению это необходимо. Не каждый город может похвастаться наличием зоопарка или стационарного цирка, потому различные шапито пользуются ажиотажным спросом. Хотя, казалось бы, в эпоху гаджетов любой карапуз в силах узнать, как выглядит слон или тигр, причём в естественной для них среде обитания.

Что видят дети в цирке? Льва, прыгающего через горящий обруч, медведя на велосипеде, стоящего на одной ноге слона. Это нормальное поведение для животного? Конечно же, нет. Потом этот ребёнок идёт в зоопарк и начинает колотить ногами по клетке с гепардом, пытаясь заставить его «выступать». Малыш просто не понимает, что звери так себя не должны вести, что они не обязаны никого развлекать. Так закладываются ложные представления о мире.

Я за то, чтобы на диких животных смотрели издали и исключительно в их среде обитания. Пускай на смену циркам со зверями придёт другой аттракцион: клетка на колёсиках, которую катают по сафари с людьми внутри. Слишком любопытные, протягивающие руки через прутья, получают палкой по конечностям - исключительно в воспитательных целях, что ни в коем случае не является жестокостью или насилием. Такой способ знакомства с миром животных будет справедливым и объективным. А смотреть, как они прыгают с табуретки на табуретку, довольно странно.

Из архива ПЛН

В защиту цирков также часто приводится аргумент, что туда не попадают звери из дикой природы. Усатые артисты либо «рождаются в опилках» (так говорят о династийных циркачах), либо являются потомками зверей, произведённых на свет в неволе. Такие животные не могут существовать без человека, в дикой природе они просто погибнут. И, якобы, если закрыть цирки, деть всю эту свору будет некуда - в одном только «Росгосцирке» насчитывается свыше 1000 зверей разных видов, а есть ещё масса коммерческих.

Зоопарки физически не в силах вместить такое количество животных, это факт. Авторы законопроекта предложили распределить «пленников» развлекательных учреждений по реабилитационным центрам и приютам. Очевидно, что таких организаций у нас тоже маловато, да и денег на содержание бывших артистов в них не предусмотрено.

За чей счёт мог бы быть банкет? Тут всё просто: пребывание экс-циркачей в приютах следовало бы оплачивать из бюджета. Спонсирует же федеральный центр работу государственной цирковой компании.

Кстати, ещё один вопрос: откуда вообще взялись все эти животные, которых «некуда деть»? Кто их расплодил и зачем? В подавляющем большинстве случаев это сделал человек с целью наживы. Цирковой конвейер в действии: там рождаются всё новые звери, которые приходят на смену уже отработавшим (судьба которых, к слову, весьма туманна), попутно докупаются дополнительные экземпляры, чтобы привлечь ещё больше публики, после они тоже размножаются. Если прекратить всё это, число живущих в неволе животных рано или поздно сократится до минимума.

Конечно же, я не говорю о редких видах, исчезновения которых нельзя допустить. Только одну цель должны преследовать люди, взаимодействуя с фауной - сохранить и приумножить в интересах обеих сторон, а не с точки зрения своей финансовой выгоды. Именно за ней сейчас гонятся абсолютно все цирки, как бы они ни прикрывались своей социально значимой ролью.

Остаются в тени

Цирковых животных порой сравнивают с кошками и собаками, которые, мол, тоже содержатся в неволе, дрессируются и используются человеком в своих целях, перевозятся на дальние расстояния и так далее. На мой взгляд, не стоит подменять понятия - есть одомашненные животные, а есть дикие. Последние такими и должны оставаться, вопреки желанию человека.

Если уж не может наш народ без хлеба и зрелищ с участием братьев меньших, пускай в цирках останутся только те, кто действительно привык жить с человеком и в целом ничего не имеет против дрессуры, которая вполне может быть безобидной. Возьмём, к примеру, служебное и даже любительское собаководство — опытные кинологи совершенно безопасными для четвероногих методами обучают их бытовому послушанию, различным командам, трюкам. Всё это собаки могут, а зачастую даже хотят демонстрировать широкой публике.

Менее воодушевлённо этим занимаются кошки, лошади, козлы и другие «одомашненные» животные, которые и сегодня выступают в цирках вместе с дикими собратьями по несчастью. Но если выбирать из двух зол меньшее - пускай бок о бок с человеком трудятся те, кто к нему привык. И только в стационарных цирках, никаких шапито.

По улицам бегают бездомные собаки, прохожих пугают - займитесь их дрессировкой! И жанр цирковой дрессуры сохраните, и дело полезное сделаете. Жирафам же, слонам, носорогам, бегемотам и прочим представителям дикой природы в городах не место, как бы «гуманно» их ни дрессировали.

К сожалению, мы не можем достоверно знать, что происходит в закулисье. Депутаты, разработавшие закон о запрете цирков с животными, приводят данные Генеральной прокуратуры РФ, согласно которым в феврале 2022 года в 62 регионах была проведена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков. В результате пресекли 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними. Сколько остались не выявленными? Какое количество зверей пострадало во время подготовки к очередному представлению? Сколько четвероногих артистов не доехало в темном душном грузовике до следующей точки назначения?

Ряд цирков, в основном, филиалы государственного, практикуют открытые репетиции, в ходе которых любой желающий может в режиме онлайн оценить гуманность дрессуры. На страницах в соцсетях публикуются ролики об условиях содержания животных, которые действительно весьма неплохи, за редким исключением. Но подавляющее большинство компаний держит такие нюансы в секрете, и что происходит за закрытыми дверьми, мы можем лишь догадываться.

Гендиректор «Росгосцирка» в одном из интервью упомянул, что дрессура животных как одно из важных направлений российского цирка существует более 100 лет и стала «важной составляющей национальной идентичности России, которую надлежит бережно сохранять». То есть, наше достояние - это развлечения, построенные на подчинении воли животных? Очевидно же, что ни один тигр по своему желанию не станет делать ничего из того, что демонстрируется в цирках.

Фото: «Росгосцирк» / «ВКонтакте»

Постепенно наша страна встаёт на путь ответственного обращения с животными, усиливается контроль за их содержанием и использованием в культурно-зрелищных целях. Только этого всего недостаточно. Закон исполняется плохо, контроля мало, система наказаний не доработана. На мой взгляд, в случае с цирками эффективно будет только табу на использование диких зверей. Никакие полумеры не спасут.

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Высказывалось опасение, что тотальный запрет может спровоцировать развитие «теневого» сектора, где с животными могут обходиться безответственно. О чём идет речь? Вряд ли о том, что появятся подвалы, куда будут пробираться под покровом ночи мамаши с малышами под мышками, чтобы посмотреть «запрещёнку». Вероятно, под «теневым» сектором подразумеваются те, кто и сейчас уходит от ответственности, нарушая закон об ответственном обращении с животными. Те, кто не соблюдает правила транспортировки, морит «артистов» голодом, дрессирует недопустимыми методами, после чего открыто демонстрирует их «способности» всем желающим.

Никакой просветительской миссии такие цирки не несут, как, впрочем, и все другие представления с животными, даже если последние содержатся достойно. Хотя о каких вообще подобающих условиях можно говорить, если жизненный ритм любого артиста, и двуногого, и четырёхлапого, нарушен из-за постоянных выступлений, гастролей, репетиций, связанных с этим стрессов? Если вокруг постоянно шум, гам, свет, софиты и толпы людей, психика страдает в той или иной мере, а за ней и всё остальное.

Полагаю, что полного запрета цирков с животными в нашей стране не предвидится, как и табу на шапито, если только во время какого-нибудь представления не произойдёт трагедия. Например, тигры вспомнят, что они хищники, и ринутся в толпу. Чем большим будет количество жертв, тем быстрее зашевелятся в министерских кабинетах, состряпывая на скорую руку давно назревший закон. Я ни в коем случае ни к чему не призываю, не прогнозирую и не кликаю несчастье, просто напоминаю прописную истину: пока петух спокойно сидит на своей жердочке, всё идёт по накатанной. Люди демонстрируют тщеславие и превосходство, подавляя волю животных, получают удовольствие от окружающего их балагана и потихоньку деградируют. Видимо, это именно те ценности и скрепы, которые мы заслужили.

В заключение напомню значение слова «гуманизм» - это система построения общества, где высшей ценностью является жизнь человека, а все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной. Тут, как говорится, за что боролись. Жизнь животных теперь не значит ровным счётом ничего.

Ульяна Лаблюк