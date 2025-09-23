Общество

Пожарный пост в порховской деревне Славковичи сдадут до конца года

Пожарный пост в деревне Славковичи Порховского муниципального округа достроят до конца 2025 года. Такие данные озвучила заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова во время заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос о завершении строительства адресовал заместителю губернатора депутат от «Единой России», вице-спикер Собрания Виктор Остренко. Ранее он ставил на обсуждение вопрос об отсутствии пожарного поста в деревне Лавры Печорского округа.

«Пост будет сдан до конца 2025 года», — прокомментировала Татьяна Баринова.