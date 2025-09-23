Общество

Ответственные за секретное делопроизводство появятся в штате областного Собрания

Вопрос о внесении изменений в приложение к постановлению Псковского областного Собрания депутатов «О структуре и штатной численности аппарата Псковского областного Собрания депутатов» рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В Псковском областном Собрании депутатов на основании разрешения УФСБ России по Псковской области функционирует режимно-секретное подразделение. Главная функция РСП – обеспечение безопасности и сохранности секретных сведений при работе с ними.

Функционирование РСП требует наличия в штате сотрудников, компетентных в области государственной тайны и подчиняющихся непосредственно председателю Псковского областного Собрания депутатов. На данных сотрудников возлагаются функции осуществления секретного делопроизводства.

Учитывая изложенное, предлагается внести изменение в приложение к постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 29.03.2012 №126 «О структуре и штатной численности аппарата Псковского областного Собрания депутатов».