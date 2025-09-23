Территорию школы №3 в Пскове начали благоустраивать

На территории школы № 3 начались работы по обустройству беговых дорожек, сообщается в Telegram-канале округа №12 «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».
Фото здесь и далее: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / Telegram
В рамках контракта выполнят работы по разработке и уплотнению грунта, укладке выравнивающих слоев, устройству дренажа, наливного полиуретанового покрытия, нанесению спортивной разметке и монтажу бортового камня.
Цена контракта составила 6 927 839 рублей.
Работы должны выполнить до 21 октября.