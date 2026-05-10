Псковским будущим мамам рассказали о детской безопасности на дороге

Беседу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будущими родителями провели сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор по особым поручениям управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Наталья Скачкова совместно с представителями Псковского регионального отделения общероссийской организации «Всероссийское общество автомобилистов» рассказали будущим мамам о детской безопасности на дороге.

Спикеры рассказали будущим мамам и папам о том, как правильно устанавливать детское удерживающее устройство в машине, о правилах перехода проезжей части с коляской, требованиях ношения световозвращающих элементов в темное время суток.