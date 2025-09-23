Общество

В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается унифицировать практику освобождения от наказания лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.

«Проектом федерального закона предусматривается наделение судей правом освобождать от отбывания наказания лицо, имеющее иное тяжкое заболевание (не связанное с психическим расстройством), в момент принятия итогового решения судом первой инстанции», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Инициатива устраняет правовую коллизию, существующую в настоящее время. Согласно действующему законодательству, установлены случаи освобождения от отбывания наказания лица, имеющего тяжелое заболевание.

Если тяжелая болезнь связана с психическим расстройством, лишающим лицо возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими, то, согласно Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ, оно подлежит освобождению от уголовной ответственности или от наказания в момент принятия итогового решения судом первой инстанции.

Но для лиц с иными тяжелыми заболеваниями (не связанными с психическим расстройством) процедура освобождения возможна лишь после вступления приговора в законную силу, что затягивает процесс, пишет РИА Новости.

Законопроектом предлагается наделить судей правом применять ту же процедуру — освобождение от отбывания наказания в момент вынесения итогового решения судом первой инстанции — ко всем тяжелобольным лицам.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемое изменение позволит обеспечить единство правоприменения, установив единые правила назначения наказания лицу, имеющему тяжелое заболевание.