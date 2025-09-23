Псковcкая обл.
Общество

Молочные продукты Пушкиногорья примут участие в ярмарке в парке Строителей

25.09.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Молочные продукты Пушкиногорья примут участие в ярмарке. Об этом АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» написало в соцсети ВКонтакте.

Изображение:  АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень 2025» пройдёт в Пскове в парке строителей 27 сентября.

«В связи с участием на ярмарке, магазин по адресу Пушкинские Горы, улица Пушкинская, дом 83 работать не будет., а воскресенье, 28 сентября выходной!» - пишет АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод».

АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» основан в 1928 году и является старейшим в Псковской области предприятием по переработке молока. На сегодняшний день это современное производство молока и молочной продукции, выпускающее качественный и натуральный продукт. 

Данное мероприятие - совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

Категория 0+ 

Источник: Псковская Лента Новостей
