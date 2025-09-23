Общество

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Пушкинских Горах

Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень 2025» состоится в поселке Пушкинские Горы 27 сентября, сообщается на странице главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой.

«Ждём всех 27 сентября на осеннюю сельскохозяйственную ярмарку "Золотая осень 2025", которая пройдёт на площади Победы (старой площади) с 08:00. Для вас будет организована продажа сельхозпродукции, саженцев, меда. Сотрудники КДЦ готовят театрально-концертную программу. Розыгрыш призов - это отдельное удовольствие и возможность испытать удачу, уйдя с ярмарки с призами и подарками! Будут организованы фотозоны, а для ребятишек мастер-классы», - сообщила Оксана Филиппова.

Она добавила, что всем, кто планирует сделать большие закупки овощей и не имеет собственного транспорта, смогут воспользоваться услугой грузового такси, которое будет расположено на площадке у улицы Ермолаева, 1.

«Обратите внимание, что в этот день с 7:00 до 15:00 будет введено временное ограничение движения транспортных средств на улице Пушкинская (от Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря до перекрестка въезда на улицу Ермолаева) и возле дома № 1 по улице Молодых патриотов! Организаторы прикладывают все усилия, чтобы ярмарка прошла ярко, красочно, сытно и весело, а вы ушли с покупками и хорошим настроением!» - заключила глава района.