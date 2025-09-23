Общество

Завод «Титан-Полимер» представил вакансии на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове

25 сентября, г. Псков. Завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства, которая состоялась в кадровом центре Пскова и Псковского района.

Фото: «Титан-Полимер»

Мероприятие объединило более тридцати работодателей региона, предоставив площадку для прямого общения соискателей с представителями компаний.

Посетители ярмарки могли получить информацию о вакансиях, условиях работы, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста на заводе «Титан-Полимер». Также в рамках мероприятия на площадке проводились первичные интервью, что позволило ускорить процесс трудоустройства.

Ярмарка стала эффективной площадкой для поиска новых сотрудников. Пять соискателей по итогу мероприятия рассматривают возможность трудоустройства на заводе.

Борис Табаев, генеральный директор завода «Титан‑Полимер»:

«Для нас важно напрямую знакомиться с соискателями и рассказывать о возможностях работы на заводе. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, полный пакет социальных гарантий, трансфер на предприятие и конкурентную заработную плату. Отдельное внимание уделяем обучению и развитию сотрудников: организуем курсы, стажировки, программы наставничества. На предприятии растет число молодых специалистов. Благодарю организаторов и участников за возможность продуктивного сотрудничества».