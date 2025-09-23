Общество

Каждый третий пскович считает брак обязательным для рождения детей — опрос

Лишь 37% псковичей уверены в необходимости обязательного вхождения в брак для рождения детей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Почти равные доли горожан занимают противоположные позиции: 34% горожан считают брак не обязательным, но желательным условием, а 24% полагают, что официальная регистрация отношений для рождения ребенка не нужна вовсе.

Опрос также выявил гендерные различия в этом вопросе. В целом мужчин и женщин, считающих брак обязательным условием для рождения детей, примерно поровну (38% против 36%). При этом женщины демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (36% против 32% мужчин). Позицию о необязательности брака разделяют 27% мужчин и 21% женщин.

На взгляды сильно влияет семейное положение и наличие детей, особенно у мужчин. Так, женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака. Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным, чем мужчины с высшим образованием.

Среди женщин картина иная: замужние респондентки чаще называют брак желательным, но не обязательным. Женщины с высшим образованием чуть реже считают брак обязательным, чем женщины со средним профессиональным образованием. Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака (43%). Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 26%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным (49%).

Любопытная закономерность наблюдается среди высокооплачиваемых россиян. Мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц являются главными сторонниками брака. А вот среди женщин с таким же уровнем дохода, напротив, больше всего тех, кто считает, что для рождения ребенка выходить замуж необязательно.