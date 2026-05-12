 
Общество

На 88-м году жизни умер псковский художник Александр Александров

0

Скончался художник и педагог Александр Александров, ему было 87 лет. Об этом сообщается в группе «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: «Псковский Монмартр» / «ВКонтакте»

«Вынуждены сообщить вам, друзья дорогие, горестную весть: сегодня ночью на 88-м году жизни скончался наш любимый художник и педагог Александр Александрович Александров», - говорится в сообщении.

Отпевание состоится в храме Богоявления с Запсковья. Дату и время сообщат позже. 

Александр Александров родился в 1939 году в городе Остров. Закончил Костромской педагогический институт, художественно-графическое отделение с дипломом преподавателя изобразительного искусства, и работал на этом поприще более сорока лет. Как он сам говорил, чтобы научить детей, надо их любить, если не любишь — ничему не научишь. Некоторые его ученики уже сами преподают в художественных школах. По своему художественному призванию Александров — график, признавался, что «таланта живописца во мне нет, но живопись люблю, и иногда прорываюсь». Не пскович по рождению, он очень любил Псков и посвящал ему свое творчество.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026