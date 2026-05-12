На 88-м году жизни умер псковский художник Александр Александров

Скончался художник и педагог Александр Александров, ему было 87 лет. Об этом сообщается в группе «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский Монмартр» / «ВКонтакте»

«Вынуждены сообщить вам, друзья дорогие, горестную весть: сегодня ночью на 88-м году жизни скончался наш любимый художник и педагог Александр Александрович Александров», - говорится в сообщении.

Отпевание состоится в храме Богоявления с Запсковья. Дату и время сообщат позже.

Александр Александров родился в 1939 году в городе Остров. Закончил Костромской педагогический институт, художественно-графическое отделение с дипломом преподавателя изобразительного искусства, и работал на этом поприще более сорока лет. Как он сам говорил, чтобы научить детей, надо их любить, если не любишь — ничему не научишь. Некоторые его ученики уже сами преподают в художественных школах. По своему художественному призванию Александров — график, признавался, что «таланта живописца во мне нет, но живопись люблю, и иногда прорываюсь». Не пскович по рождению, он очень любил Псков и посвящал ему свое творчество.