Фильм о герое войны из Псковской области вошел в топ-3 по кассовым сборам 9 мая

Военная драма «Семь верст до рассвета», посвященная самому пожилому Герою Советского Союза Матвею Кузьмину, повторившему подвиг Ивана Сусанина на Великолукской земле во время Великой Отечественной войны, вошла в топ-3 по кассовым сборам 9 мая, сообщили аналитики кинопортала «Кинобизнес». 

Фото: администрация Великих Лук

Кинотеатры России и стран СНГ заработали около 209 миллионов рублей в субботу, 9 мая. Лидером проката стал фильм «Ангелы Ладоги», заработав за день 22,5 миллиона рублей. На втором месте — «Коммерсант» с Александром Петровым со сборами в 21,6 миллиона рублей. Третье место занял фильм «Семь верст до рассвета», который 9 мая собрал 18,2 миллиона рублей. 

Напомним, кинокартина «Семь верст до рассвета» основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе Героя Советского Союза, уроженца великолукской земли Матвея Кузьмина. Ранее команда «ПЛН-ТВ» делала документальный фильм про «великолукского Сусанина». 

