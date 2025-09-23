Псковcкая обл.
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже?

26.09.2025 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Люди труда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В нашем проекте мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.

Сегодня узнаем, чему учат в Псковском агротехническом колледже. Вот уже более 120 лет учреждение обучает молодежь рабочим профессиям. Почему престиж среднего профессионального образования в последние годы кажется невысоким? Как изменить отношение общества к рабочим профессиям? Что такое Псковский агротехнический колледж сегодня? Чему и на кого там учат? Как туда поступить? Каковы условия обучения и проживания для студентов? Как организована производственная практика? Много ли выпускников агротехнического колледжа работают по полученной профессии?

На эти и многие вопросы ответит директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин. 

Трансляция завершена 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
