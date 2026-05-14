Выездные приемы граждан проводят депутаты от ЛДПР в Псковской области

Всероссийский приём граждан депутатами от ЛДПР проходит в районах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении ЛДПР.

«Не всегда есть время ждать и силы пробивать закрытые двери кабинетов. Поэтому мы едем туда, где живёте вы. С 12 по 17 мая депутаты ЛДПР проводят всероссийский приём граждан прямо в районах Псковской области. Это не формальная встреча, а живой разговор и реальная поддержка», - сообщили в реготделении.

«Выездной формат — значит, помощь становится ближе: никаких долгих поездок в Псков для решения наболевшего вопроса; здесь и сейчас можно поделиться тем, что действительно тревожит; получить не просто ответ, а конкретные шаги по вашей ситуации», - добавили в реготделении партии.

Записываться нужно заранее по телефону: 8 (8112) 66-87-00.