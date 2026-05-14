Ораторский клуб приглашает псковичей на встречу «Самопрезентация»

Ораторский клуб проведет встречу на тему «Самопрезентация» 19 мая в 18:00 в библиотеке имени Ивана Василёва по адресу: площадь Ленина, дом 3, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Участники получат возможность разработать и представить свою самопрезентацию, а также научатся ораторскому мастерству.

В программе мероприятия запланировали разминку голоса и тела, вводный мастер-класс по самопрезентации, командную работу, где участники подготовят свои презентации с помощью коллег, и выступление с готовыми самопрезентациями.

Участники смогут раскрыть свои ораторские таланты, завести новые знакомства и получить обратную связь от профессионального жюри.

Мероприятие продлится 2 часа и является бесплатным.

Для участия требуется предварительная регистрация на сайте znanierussia.ru/events/, количество мест ограничено.