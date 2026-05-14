Пациентка не смогла взыскать с псковской стоматологической клиники ущерб за прерванное лечение

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску заявителя Алексеенко к ООО «Арт медикал групп» о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов. В обоснование требований указано, что между сторонами заключен договор на оказание стоматологических услуг; в период с января 2024 года по август 2024 года ответчиком оказаны услуги по установке брекет системы, ортодонтическому лечению, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В связи с тем, что цель лечения не достигнута, истец просила суд взыскать с ООО «Арт медикал групп» денежные средства, уплаченные за предоставленные медицинские услуги, в размере 72 000 рублей, убытки за дополнительное лечение в размере 36 900 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф, судебные расходы.

Заключением судебной экспертизы установлено, что из совокупности медицинской документации не следует, что на момент прекращения лечения в ООО «Арт медикал групп» цель обращения не достигнута по вине лечащего врача, поскольку пациентка отказалась от проведения дальнейших медицинских процедур.

Возникшее повторное появление диастемы (промежутка между передними зубами) не является следствием некачественного оказания медицинской помощи, выступает вариантом течения патологии, обусловленным индивидуальными особенностями организма.

Из имеющихся медицинских данных объективно не следует, что врач из ООО «Арт медикал групп» планировал прерывать лечение и мотивировал пациента к этому.

Доказательств, опровергающих заключение экспертизы, или позволяющих усомниться в правильности или обоснованности данного заключения, истцом также не представлено, в связи с чем суд отказал в удовлетворении иска.

