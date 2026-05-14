Отделение детской нейрореабилитации планируют открыть в псковской больнице

Отделение детской нейрореабилитации планируют открыть на базе Детской областной клинической больницы. Об этом и других планах по развитию больницы рассказал главный врач, депутат Псковской городской Думы по округу №6 Евгений Васильев («Единая Россия») в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

В 2025 году в Детской областной клинической больнице открылось отделение детской реабилитации, которое положило начало в решении вопроса с серьезно больными пациентами. В планах главного врача на ближайшее время - открыть отделение детской нейрореабилитации.

«Таким образом мы сможем закрыть такую большую нишу, как дети с поражениями центральной нервной системы, с церебральным параличом, тогда будет в полной мере доступна помощь, которую они хотят получить. Открытие данных отделений позволило учреждению войти в программу по модернизации и оснащению по профилю реабилитации. Это очень серьезная программа, поэтому мы надеемся, что Министерство здравоохранения Российской Федерации примет решение о том, что наша больница находится в приоритете на оснащение. Это значит, что мы получим оборудование в ближайшее время и сможем полноценно расширить наши возможности», — комментирует Евгений Васильев.

Гость студии также отмечает кризис, который был, когда он только вступил в должность в 2024 году, в обеспечении детей системами непрерывным мониторинга глюкозы: «Но в настоящее время у нас абсолютно все обеспечены на полтора года вперед. У нас запас систем».

Под руководством Евгения Васильева впервые в регионе открылось эндокринологическое отделение, которое в том числе занимается установкой инсулиновых помп для больных сахарным диабетом. «В прошлом году мы поставили 15 помп, в этом году планируем поставить уже 20. И еще плюс три федеральных. Это дорогостоящие помпы, которые не ставили ранее никогда. Это тоже является большим, ключевым решением для региона в целом. Это значительно улучшило качество жизни населения», — отмечает Евгений Васильев.

Также важным событием для Детской областной клинической больницы стало открытие диагностического отделения в составе второго педиатрического отделения: «Бывают такие детки, у которых непонятно, инфекционные процессы или неинфекционные. И сейчас это отделение позволило нам ограничить этих деток, успеть оказать медицинскую помощь и окончательно решить вопрос, нужен ли им перевод в инфекционную больницу, или все-таки можно лечить у нас», — комментирует Евгений Васильев.

В эфире обсудили и открытие отделения ортодонтии: «Раньше очередь была почти полтора года на стоматологию под наркозом. Сейчас принимают с двух месяцев», — отмечает Евгений Васильев.

Также в Детской областной клинической больнице открылись кабинеты по дистанционному наблюдению за тяжелыми больными, которые находятся на амбулаторном лечении. Еще в больнице открыли несколько параклинических подразделений: «Такое решение обычно принимают на себя федеральные центры. Для них отдел госпитализации играет ключевую роль. Но мы одни из первых самостоятельно их открыли, потому что многие люди, которые обращаются в частные медицинские организации, предполагают, что это качественнее, чем в государственных учреждениях. Но мы живем на территории Псковской области, где население не так финансово благополучно, как, например, на территории Москвы. И мы предполагаем, что у людей нет больших средств на здравоохранение, поэтому мы и открыли эти отделения, чтобы людям не приходилось тратиться», — комментирует Евгений Васильев.

Еще одно важное направление — это развитие оказания травматологической помощи, отмечает Евгений Васильев: «Открытие (детского отделения) состоится в скором времени. Ремонтные работы идут, скажем так, на 30% своего пути. Площади нашли, это последние наши площади. Больше у нас нет ничего, ни одного метра квадратного».

Помимо этого, в больнице построили четыре детские комнаты.

«У нас теперь две детских комнаты, где дежурит медицинский персонал. Каждый родитель теперь может спокойно оставить своего ребенка на период оформления документов, - заметил главный врач. - И появилась комната, где есть приставки, обычно папы с детьми играют, пока мама оформляет документы».
Пресс-портреты

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

