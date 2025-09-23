Псковcкая обл.
Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о проектах трудоустройства псковских подростков

26.09.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Тема разговора - проекты трудоустройства подростков в свободное от учебы время. 

Какие варианты трудоустройства доступны для несовершеннолетних Псковской области? Сколько подростков были трудоустроены в Псковском регионе в свободное от учебы время в этом году? На какую работу чаще всего их берут? Какие проекты трудоустройства несовершеннолетних реализует Молодежный кадровый центр Псковской области? 

На эти и другие вопросы ответят: 

  • Трунова Алена Сергеевна — министр труда и занятости Псковской области,
  • Ермолин Максим Алексеевич — руководитель Молодежного кадрового центра Псковской области.

Трансляция завершена 

Источник: Псковская Лента Новостей
