Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о проектах трудоустройства псковских подростков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Тема разговора - проекты трудоустройства подростков в свободное от учебы время.

Какие варианты трудоустройства доступны для несовершеннолетних Псковской области? Сколько подростков были трудоустроены в Псковском регионе в свободное от учебы время в этом году? На какую работу чаще всего их берут? Какие проекты трудоустройства несовершеннолетних реализует Молодежный кадровый центр Псковской области?

На эти и другие вопросы ответят:

Трунова Алена Сергеевна — министр труда и занятости Псковской области,

Ермолин Максим Алексеевич — руководитель Молодежного кадрового центра Псковской области.

Трансляция завершена