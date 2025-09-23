Общество

Названы самые популярные вакансии для псковских подростков

Подросток, желающий найти работу в свободное от учёбы время, может подать заявку лично или дистанционно. Об этом сообщила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова в ходе онлайн-брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Она также отметила, что подростки часто выступают подсобными рабочими: фасуют чай, помогают официантам в ресторанах и горничным в отелях.

По российскому законодательству трудиться могут подростки с 14 лет с определёнными ограничениями. В регионе доступны разнообразные варианты занятости для несовершеннолетних: летние и временные работы, чаще всего в сфере обслуживания и лёгкой промышленности.

Статистика по Псковской области показывает рост числа занятых подростков за последние годы. Для их удобства создана база вакансий на портале «Работа России», адаптированных под возрастные ограничения. Чтобы устроиться на работу, нужна медицинская справка.

По оценке министра Алены Труновой, центр эффективно помогает молодёжи с поиском работы и востребован среди подростков.

Отдельно обсуждались условия занятости в учебное время и в выходные. Подростки могут работать и в учебный год при соблюдении нормативных ограничений, а не только летом.

Узнать подробнее о возможностях трудоустройства для молодежи можно, перейдя по ссылке экосистемы «Работа России».