Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
Воркаут в Пскове
Педагог стала фермером
Вакансии Россети
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 23.09.2025 11:530 Тала Нещадимова: В конце недели ожидается вторая часть бабьего лета 26.09.2025 18:400 Представителей туристической отрасли поздравили в правительстве Псковской области 26.09.2025 18:000 «Пресс-конференция»: Проекты трудоустройства псковских подростков в свободное от учебы время. ВИДЕО 26.09.2025 17:590 За неделю клещи в Псковской области покусали почти 30 человек 26.09.2025 17:570 День в истории ПЛН. 26 сентября 26.09.2025 17:460 «Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже? ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 19.09.2025 20:001 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названы самые популярные вакансии для псковских подростков

26.09.2025 17:27|ПсковКомментариев: 0

Подросток, желающий найти работу в свободное от учёбы время, может подать заявку лично или дистанционно. Об этом сообщила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова в ходе онлайн-брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Она также отметила, что подростки часто выступают подсобными рабочими: фасуют чай, помогают официантам в ресторанах и горничным в отелях.

По российскому законодательству трудиться могут подростки с 14 лет с определёнными ограничениями. В регионе доступны разнообразные варианты занятости для несовершеннолетних: летние и временные работы, чаще всего в сфере обслуживания и лёгкой промышленности.

Статистика по Псковской области показывает рост числа занятых подростков за последние годы. Для их удобства создана база вакансий на портале «Работа России», адаптированных под возрастные ограничения. Чтобы устроиться на работу, нужна медицинская справка.

По оценке министра Алены Труновой, центр эффективно помогает молодёжи с поиском работы и востребован среди подростков.

Отдельно обсуждались условия занятости в учебное время и в выходные. Подростки могут работать и в учебный год при соблюдении нормативных ограничений, а не только летом. 

Узнать подробнее о возможностях трудоустройства для молодежи можно, перейдя по ссылке экосистемы «Работа России»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 239 человек
26.09.2025, 19:000 Более 15 заяков на участие в программе «Серебряный старт» подано от Псковской области 26.09.2025, 19:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Тропа легендарного Трувора, святыни «Печерской обители» и «Урок равновесия» 26.09.2025, 18:400 Представителей туристической отрасли поздравили в правительстве Псковской области 26.09.2025, 18:310 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»
26.09.2025, 18:200 Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильных дорогах А-114 и Р-56 27 сентября 26.09.2025, 18:040 В Великих Луках пройдет первенство СЗФО по дзюдо 26.09.2025, 18:000 «Пресс-конференция»: Проекты трудоустройства псковских подростков в свободное от учебы время. ВИДЕО 26.09.2025, 17:590 За неделю клещи в Псковской области покусали почти 30 человек
26.09.2025, 17:570 День в истории ПЛН. 26 сентября 26.09.2025, 17:520 Тепло в дома жителей Пскова придет не позднее 3 октября 26.09.2025, 17:460 «Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже? ВИДЕО 26.09.2025, 17:450 Студенты СПбГУ провели «Один день на предприятии» в Псковской области
26.09.2025, 17:430 Николай Козловский: Для Великих Лук День машиностроителя имеет особое значение 26.09.2025, 17:400 Игорь Дитрих участвует в Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России» 26.09.2025, 17:300 «На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать. ВИДЕО 26.09.2025, 17:270 Названы самые популярные вакансии для псковских подростков
26.09.2025, 17:220 Любовная лирика Пушкина прозвучит на новой арт-экскурсии Михаила Драгунова в «Михайловском» 26.09.2025, 17:210 У псковичей остаются последние дни, чтобы увидеть «Новую реальность» Элия Белютина 26.09.2025, 17:190 «Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан. ВИДЕО 26.09.2025, 17:120 В Великих Луках отопительный сезон стартует 29 сентября
26.09.2025, 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025, 16:500 Презентация проекта «Потягнем за Отечество» состоялась в псковском Доме молодежи 26.09.2025, 16:360 В Пскове пройдут соревнования по кикбоксингу и рукопашному бою памяти сотрудников ФСБ 26.09.2025, 16:250 Митрополит Матфей: Русская земля всегда была богата защитниками
26.09.2025, 16:230 Движение транспорта ограничат на улице Карла Маркса в Пскове в связи с ярмаркой 26.09.2025, 16:090 Около 1 200 подростков трудоустроились через Областной центр занятости населения 26.09.2025, 15:590 «Книжная яблоня» приглашает псковичей в субботу на квартирник  26.09.2025, 15:570 Чествование членов избирательных комиссий прошло в преддверии профессионального праздника
26.09.2025, 15:540 Псковичка приняла участие в конкурсе национального костюма на «Мисс Россия» 26.09.2025, 15:420 Первый в РФ паломнический центр для ветеранов СВО открылся при Псково-Печерском монастыре 26.09.2025, 15:310 Куда обратиться подростку для трудоустройства, рассказала Алена Трунова 26.09.2025, 15:260 До +18 градусов прогнозируют в Псковской области 27 сентября
26.09.2025, 15:230 Следователи рассматривают версию диверсии после ДТП с поездом в Смоленской области 26.09.2025, 15:170 Секретный десерт и не только: Chigun запускает осеннее меню 26.09.2025, 15:150 Премьерной «Сказкой о мёртвой царевне и о семи богатырях» продолжит сегодня гастроли в «Михайловском» театр Владимира Рецептера 26.09.2025, 15:120 «Лучшие кадры — свои»: директор псковского агроколледжа рассказал о новых педагогах
26.09.2025, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о проектах трудоустройства псковских подростков 26.09.2025, 14:560 Биржевые цены на Аи-92 за неделю три раза обновили абсолютный рекорд 26.09.2025, 14:510 Первые заморозки украсили Пушкинские Горы серебристым инеем 26.09.2025, 14:460 Областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе
26.09.2025, 14:390 На месте ДТП с поездом в Смоленской области контролируют экологическую обстановку 26.09.2025, 14:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 сентября 26.09.2025, 14:360 «Большие гастроли» Псковского театра драмы открылись на Алтае спектаклем-концертом 26.09.2025, 14:280 Впервые в Псковской области выявлен очаг антракноза земляники
26.09.2025, 14:130 «Изборские истории»: Маршрутом легендарного Трувора... 26.09.2025, 14:120 Творческая встреча с писателем Баиром Иринчеевым прошла в Пскове 26.09.2025, 14:110 Умер известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян 26.09.2025, 14:050 До 19 увеличилось количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти
26.09.2025, 13:580 Обновленные объекты теплоснабжения в Пскове осмотрел губернатор перед отопительным сезоном 26.09.2025, 13:550 Мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки на Дальнем Завеличье 26.09.2025, 13:480 Специалисты со всей страны собрались в Пскове на форум по образованию детей с ОВЗ 26.09.2025, 13:360 Диплом не гарантирует успех: директор псковского агроколледжа о престиже рабочих профессий
26.09.2025, 13:300 «Дневной дозор»: Как поднять явку на выборах? 26.09.2025, 13:220 О проектах трудоустройства псковских подростков расскажут в пресс-центре ПЛН 26.09.2025, 13:120 Мошенники обманули псковичей под предлогом получения «подарка» 26.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже?
26.09.2025, 13:010 Великолучанка победила на соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок генерального прокурора РФ» 26.09.2025, 12:550 Ford изъяли у нетрезвого водителя в Пскове 26.09.2025, 12:540 Домашний питомец из Вильнюса не смог попасть в Россию через Псковскую область 26.09.2025, 12:530 Икону XVI века «Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой» представили в Пскове
26.09.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 26.09.2025, 12:280 В вольере выдренка Барни в псковском подворье «Птичий дворик» будет бассейн 26.09.2025, 12:200 День избирательных комиссий есть только в Псковской области — Игорь Сопов  26.09.2025, 12:130 Погиб водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области
26.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан 26.09.2025, 12:000 Победи себя сегодняшнего: как воркаут из увлечения единиц стал массовым спортом в Пскове 26.09.2025, 11:560 Александр Братчиков: Выборы прошли на высоком уровне 26.09.2025, 11:420 «Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже?
26.09.2025, 11:330 Астероид диаметром два метра пролетел совсем близко от Земли 26.09.2025, 11:300 День избирательных комиссий отмечают в псковской деревне Родина  26.09.2025, 11:230 Обитель спящих муз 26.09.2025, 11:201 «На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать
26.09.2025, 11:150 Выставку к 190-летию пушкинской элегии открыли в «Михайловском» 26.09.2025, 11:130 Сергей Вострецов: Сохранение самозанятости важно, но нельзя допускать подмены трудовых отношений 26.09.2025, 11:090 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня. ВИДЕО 26.09.2025, 11:030 «Лежачий полицейский» появится у дома №14 на улице Байкова в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru