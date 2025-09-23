Общество

Мошенники внедряют новые схемы обмана

Мошенники для хищения денег россиян стали внедрять схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей, которые позволяют им получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время схемы, которые используют мошенники для обмана населения, усложняются. Так, они используют мобильные приложения для бесконтактных платежей, например, NFC Gate. Аферисты просят жертву скачать его под предлогом переустановки банковского приложения.

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», - рассказали в пресс-центре.

Ранее в МВД РФ неоднократно предупреждали о том, что нельзя скачивать неизвестные приложения, особенно на подозрительных сайтах, пишет ТАСС.