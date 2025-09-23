Общество

16% псковских родителей возьмут отпуск на время осенних каникул своего ребенка — опрос

16% родителей учеников в этом году планируют приурочить отпуск ко времени осенних каникул в школах, чтобы уделить больше времени детям. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие имеющие работу родители детей школьного возраста.

Так поступят 18% матерей и 14% отцов. Намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Будут в отпуске 19% родителей младшеклассников, 13% родителей учащихся среднего звена и лишь 6% родителей учащихся 10-11 классов.

67% родителей не станут брать отпуск на время осенних каникул детей-школьников: «По графику отдыхаю в другие даты»; «В каникулы за внуком присмотрит бабушка».