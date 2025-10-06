Общество

Яркие краски против серости неба: как Псков встречает осень. ФОТОРЕПОРТАЖ

Осень вступила в свои права, но вместо уныния подарила Пскову буйство красок: Псковский кремль, обычно видный в строгой каменной гамме, теперь обрамлен золотым кольцом парка, набережные рек Великой и Псковы превратились в пешеходные галереи под открытым небом, где главными экспонатами стали ковры из желтых и багряных листьев.

Фоторепортаж из разных уголков города демонстрирует, как преображаются знакомые пейзажи с приходом октября. Горожане и туристы спешат запечатлеть это кратковременное чудо. В объективы фотографа попадают и древние стены, и уютные дворики в центре города, где осень раскрасила все вокруг. Несмотря на пасмурную погоду, город кажется светлым и уютным благодаря этому природному фейерверку.

Эта красота мимолетна. Уже через пару недель шквальные ветры и дожди обнажат ветви, и город предстанет в своем строгом зимнем облике. Но пока Псков — это настоящая поэма в красках, написанная самой природой. Насладиться картиной предлагаем в фоторепортаже Константина Красильникова.