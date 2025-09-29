Общество

Псковская область присоединится к федеральному проекту «Важно не начать!»

Псковская область присоединится к федеральному проекту по профилактике вредных привычек среди подростков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект «Важно не начать!» направлен на обеспечение родителей, учителей, социальных педагогов и педагогов-психологов всем необходимым для эффективной профилактической работы с подростками и молодежью: знаниями, методиками, подходами и практическими навыками. Проект призван пробудить в родителях и педагогах осознанное отношение к этой проблеме и чувство ответственности за здоровье будущего поколения.

Проект реализуется Общественным советом по проблеме подросткового курения при поддержке Фонда президентских грантов и нацелен на повышение осведомленности и активное вовлечение родителей и педагогов в процесс профилактики употребления несовершеннолетними табачной и никотинсодержащей продукции, а также формирование у молодежи устойчивой привычки к сохранению и укреплению здоровья.

На первом этапе проект охватит Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Новосибирскую области.

В рамках проекта в школах Псковской области для учеников 6-11-х классов проведут интерактивные уроки «Курс на здоровье». Эти занятия помогут сформировать у подростков навыки саморефлексии, самоконтроля и устойчивости к групповому давлению. Уроки научат ребят делать осознанный выбор в пользу социально одобряемого поведения и своего здоровья.

Кроме того, занятия позволят специалистам повысить свой уровень компетентности в вопросах использования современных интерактивных технологий в просветительской и профилактической работе с подростками и родителями. В помощь родителям и педагогам доступны методические материалы и рекомендации, размещенные на сайте «Важноненачать.рф».