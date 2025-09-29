Полярное сияние заснял фотограф-любитель в псковских Черняковицах

Снимки полярного сияния из деревни Черняковицы Псковского района опубликовал фотограф-любитель Петр Митрофанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото и видео: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»
«Самую яркую и динамичную часть сияния пропустил, так как в это время ушел настраивать телескоп для съемки, но на фотоаппарат в поле всё заснялось», - отметил фотограф.
Также во время полярного сияния на юго-востоке наблюдались красные авроральные дуги, добавил фотограф.
Все съемки проводились в деревне Черняковицы Псковского района.