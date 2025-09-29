Общество

Управление Росгвардии по Псковской области отмечает 9-ю годовщину

Врио начальника управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Василий Софин поздравил личный состав с 9-й годовщиной образования ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по области. Он подчеркнул важность ответственности сотрудников за охрану общественного порядка и обеспечение безопасности региона.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Только в текущем году сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели более 2200 специальных операций. Вневедомственная охрана задержала около 1400 правонарушителей, а подразделения лицензионно-разрешительной работы привлекли к административной ответственности свыше 450 граждан за нарушения, связанные с оружием и частной охранной деятельностью.

Полковник Василий Софин выразил особую благодарность ветеранам, которые передают свой опыт и знания молодому поколению.

За мужество и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей сотрудники и военнослужащие награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также медалями Жукова, Суворова и «За спасение погибавших».