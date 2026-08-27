С начала года более 620 псковских семей направили средства маткапитала на обучение детей

В 2026 году более 620 псковских семей направили средства материнского капитала на оплату обучения детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по Псковской области, на оплату образования направлено 31,3 миллиона рублей материнского капитала. Это на 7,2 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего родители используют сертификат для оплаты детских садов и программ дошкольного уровня — такую возможность в этом году выбрали 15% псковских семей-держателей сертификатов. Остальные предпочли направить средства на школьное обучение, колледжи и вузы. При этом спектр образовательных услуг, доступных для оплаты маткапиталом, широк: это не только традиционная учеба, но и автошколы, спортивные секции, языковые курсы, услуги репетиторов и нянь, а также проживание в общежитии.

С 2025 года работает новый удобный механизм, позволяющий родителям значительно сэкономить время. Теперь им больше не нужно посещать клиентскую службу СФР, если они планируют оплачивать обучение в вузе-партнере. Заявление можно подать прямо в учебном заведении, которое имеет соглашение с Социальным фондом. В Псковской области такое соглашение заключено с псковским филиалом «Российской международной академии туризма».

«Учебные заведения сами направят данные в СФР. Фонд проверит информацию в рамках межведомственного взаимодействия и перечислит деньги напрямую в вуз. Это сокращает количество действий для семьи и ускоряет процесс», — пояснил заместитель управляющего отделением Дмитрий Яковлев.

В отделении Соцфонда добавили, что средства маткапитала можно потратить на образование любого ребенка в семье (включая усыновленных), независимо от очередности рождения. Главные требования: возраст студента — до 25 лет, а образовательное учреждение должно иметь лицензию и находиться на территории России.

Традиционно подать заявление на распоряжение средствами можно через портал «Госуслуги», МФЦ или лично в клиентской службе отделения СФР. Срок рассмотрения заявки составляет всего 5 рабочих дней.

Напомним, что с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала составляет:

728 921,9 рубля — за первого ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года. Если в семье появится второй ребёнок, к этой сумме добавят 234 321,27 рубля.

728 921,9 рубля — за второго, третьего и любого следующего ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.

963 243,17 рубля — за второго ребёнка, появившегося с 2020 года, а также за третьего и любого следующего ребёнка, если до его появления права на материнский капитал не было.

Если мать не потратила всю сумму, остаток каждый год увеличивают на размер инфляции.

Возникшие вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).