Общество

Зарплаты учителей и поддержка инвалидов: Татьяна Фомченкова обозначила приоритеты работы

О двух главных направлениях своей работы - поддержке системы образования и решении проблем людей с инвалидностью - рассказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

Говоря о планах на новый рабочий период, депутат сказала, что начинается активная работа над проектом областного бюджета на следующий год.

«Начинается, конечно, работа с бюджетом. И слава Богу, здесь опытная профессиональная команда, которая всегда друг друга услышит. Знаете, страшновато сейчас что-то сказать и потом не осуществить. Но лучше сказать, чтобы это была какая-то совестливая история», – отметила депутат.

Первым и самым острым вопросом, который Татьяна Фомченкова намерена поднимать, станет ситуация в сфере образования. Она прямо заявила о критической нехватке кадров, вызванной низким уровнем оплаты труда.

«Безусловно, все упирается в сферу образования, а именно – в заработную плату учителей и администрации школ. Мы начинаем терять не только учителей, но уже директорский и административный корпуса», – с тревогой констатировала она.

Вторым ключевым направлением своей деятельности депутат назвала возрождение инициативы по комплексной поддержке людей с инвалидностью в Великих Луках. Депутат призналась, что эта тема была ею упущена ранее, но теперь она готова вернуть ее в повестку дня.

«Когда-то проблему начинала, и она у меня провалилась, наверное, в суете дней. Это работа с детьми-инвалидами, а также работа с инвалидами 18+, касаемо их трудоустройства и насыщенной, наполненной жизнью конкретно в городе Великие Луки», – поделилась Татьяна Фомченкова.

Она пообещала, что приложит все усилия, чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки, особенно в свете предстоящих государственных программ, в которых могли бы участвовать и люди с ограниченными возможностями здоровья.