Общество

Владимир Колпаков рассказал о программах Псковского планетария

Псковский планетарий развивает свои программы и ждёт посетителей разных возрастных категорий, об этом рассказал директор планетария, руководитель проекта научно-технического творчества «Юный техник» Владимир Колпаков в эфире «ПЛН FM» в программе «Беседка». По его словам, все программы посвящаются космосу и вызывают большой интерес у аудитории.

Среди самых популярных идут новогодние шоу с космической тематикой, а также картина «В глубины Вселенной» — вводный и красивый 40-минутный фильм. Планетарий концентрируется на разнообразии: сегодня показывают одни программы, завтра — другие, чтобы посетителям всегда было интересно.

Также недавно установили большой телевизор на 75 дюймов, который демонстрирует астрофотографии псковских школьников и самого Владимира Колпакова, а еще тематические видео, чтобы время ожидания сеанса проходило содержательно и увлекательно.