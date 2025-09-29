Общество

День СПО отмечают в России

2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования, установленный указом президента РФ № 496 от 25 июля 2022 года, «в целях развития и популяризации среднего профессионального образования».

Надо сказать, что еще до официального утверждения праздник отмечался в течение нескольких лет специалистами среднего профессионального образования. Своему рождению он обязан процессу восстановления российской экономики, а также осознанию важности подготовки отечественных кадров для различных отраслей производства. Его ежегодно отмечают преподаватели и учащиеся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также техникумов.

Вместе с распадом Советского Союза пришла в упадок и промышленность страны. Предприятия разорялись, оказываясь не готовыми к переходу с плановой на рыночную экономику, а также лишаясь государственных заказов и уступая в конкурентной борьбе за рынок зарубежным предприятиям, чей товар, уступая в качестве, захватывал рынки сбыта, благодаря более низким ценам. Отсутствие политической стабильности и чёткого курса экономики только усугубляли картину. Вместе с остановкой промышленных предприятий резко упал спрос на узкоспециализированные технические профессии.

На смену долго культивировавшейся идее о важности рабочих профессий для государства пришла новая идея, базировавшаяся на наглядности того, что работать человеку с техническим образованием попросту негде. Рабочие профессии и технические специалисты оказались не нужны стране, а среди населения они потеряли всякую популярность и престижность. Вместе с деградацией промышленности начала приходить в упадок и прекрасно отлаженная система профессионального технического образования, пишет calend.ru.

Тесно связанная с практическим обучением на предприятиях, которых становилось всё меньше, начавшая терять профессиональные педагогические кадры, пополнение которых происходило по остаточному принципу, система профессионально-технического образования переживала тяжёлые времена.

Менялось и поколение специалистов на тех предприятиях страны, которым удалось выжить в переходный период. Уровень знаний молодых специалистов требовал закрепления практикой (именно в этом и кроется основной принцип профессионально-технического образования, позволяющего готовить высококлассных специалистов). Получение рабочего места без определённого уровня практической подготовки и минимального стажа на предприятии по определённой специальности становилось крайне затруднительным.

Однако, течение времени постепенно начало возвращать государство на курс восстановления. Потребность страны в собственных промышленных предприятиях, выпускающих конкурентоспособную продукцию, а также обеспечивающих потребности не только внутреннего рынка, но и выпускающих продукцию для экспорта, способствовала восстановлению системы профессионально-технического образования.

В качестве даты празднования Дня профтехобразования России 2 октября было выбрано не случайно. Этот день стал отправной точкой для создания системы трудовых резервов страны. Соответствующий указ Советского Правительства вышел 2 октября 1940 года.

Вообще же формированию системы подготовки собственных кадров для развития отечественной промышленности положили начало еще реформы Петра I, при котором появились первые технические училища. Следующей вехой стал рубеж 19-20 веков, когда в России происходил промышленный переворот. Вот тогда уже оформились принципы, согласно которым после получения теоретических знаний, ученик должен был получить практические навыки работы в той или иной отрасли по определённой специальности. Эту практику он получал на предприятии при кураторстве опытных мастеров. В СССР такую роль выполняли школы фабрично-заводского ученичества, к которым впоследствии присоединились ремесленные и железнодорожные училища. Все эти учреждения по подготовке специалистов для различных отраслей промышленности и вошли в сформированную Указом от 2 октября 1940 года систему трудовых резервов страны.

В конце 1950-х годов все учреждения системы подготовки трудовых резервов были переформированы в профессионально-технические учреждения, для которых были выработаны единообразные принципы подготовки кадров для промышленных предприятий государства.

После реформы 2013 года все учреждения начального профессионального образования были преобразованы в техникумы и колледжи и вошли в структуру среднего профессионального образования.

В последние годы в стране происходит глубокая трансформация экономики, ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета. В этих условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах. Поэтому восстановление лучших традиций системы профессионального технического образования – одна из важнейших задач, стоящих перед правительством страны. Эта работа сопровождается восстановлением системы шефства, которое берут на себя промышленные предприятия. Шефство включает в себя предоставление специалистов для обучения, помощь в создании материально-технической базы и современного оборудования, предоставление рабочих мест выпускникам на льготных условиях и др.

Также был разработан федеральный проект «Профессионалитет», стартовавший в 2022 году, благодаря которому в разных российских регионах открыты образовательно-производственные кластеры, где осуществляется подготовка специалистов для нужд определенного сектора экономики – металлургии и машиностроения, химической, фармацевтической и транспортной отраслей, атомной и легкой промышленности, и действует ряд профессиональных конкурсов.

Ежегодно к Дню среднего профессионального образования в колледжах и техникумах проводятся Дни открытых дверей для будущих учащихся, родителей, специалистов, ответственных за профориентацию в школах, линейки, пресс-конференции, торжественные собрания и концерты.