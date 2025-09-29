Общество

Заработал и домой!

Мигрантский вопрос общественно значим, волнует людей, используется политиками, факты совершения мигрантами преступлений или неподобающего поведения муссируется в СМИ. Не первый год идет публичная дискуссия, что нам делать с мигрантами — одни выступают за то, чтоб минимизировать их количество или вообще отказаться. Другие призывают быть реалистами — мол, без них никак не справимся. Обсуждаются различные варианты действий и рисуются возможные последствия проблемы, которая остро ощущается во многих крупных городах и регионах.

А что с «мигрантской проблемой» в нашей области? Сколько мигрантов работает в регионе, а их детей - учится в местных школах, а также о том, насколько они востребованы на рынке труда, узнала Псковская Лента Новостей.

Приехали, заработали и уехали - такую политику в отношении мигрантов сегодня предлагают в России. Недавно широко обсуждалось заявление министра экономического развития Максима Решетникова о том, что иностранные граждане должны приезжать в Россию только работать, а затем уезжать домой. «Все по-честному: приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить [в школах] никого не обязаны [детей иностранцев]», - цитируют Решетникова федеральные СМИ.

Оппоненты политика сомневаются, подойдет ли «возвратная» модель миграции для российской экономики, ведь именно мигранты закрывают дефицит рабочих рук в строительстве, ЖКХ, транспорте и сервисах.

Чуть ранее в Минпросвещения также заявляли, что детям мигрантов нельзя запретить бесплатно учиться в российских школах - это нарушает Конституцию. «Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования - это бесплатно, в части СПО - тоже, в части высшего образования - на конкурсной основе бесплатно», - сказал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

Кроме того, по мнению экспертов, если образование для детей мигрантов станет платным, то многие родители вынуждены будут оставить детей дома, подростки будут предоставлены сами себе, что может привести к росту числа противоправных действий.

Работа для переселенцев

Что касается Псковской области, то, в отличие от российских столиц, куда стекаются миграционные потоки, в наш регион на заработки приезжает не так много иностранных граждан. Как сообщил врио начальника отделения информации и общественных связей УМВД РФ по Псковской области Антон Морозов, за 8 месяцев этого года оформлено 357 видов на жительство и 1056 разрешений на работу.

Выдает разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности и ставит иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

«Мигранты, прибывшие на территорию Российской Федерации в безвизовом порядке, осуществляют трудовую деятельность на основании патентов. По информации УВМ УМВД России по Псковской области, за 8 месяцев 2025 года иностранным гражданам выдано 1 928 патентов для осуществления трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда», - сообщила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

По ее словам, на основании заявок работодателей формируется потребность в привлечении иностранной рабочей силы, прибывающей на территории РФ в визовом порядке. «Потребность в привлечении визовых иностранных работников в 2025 году составляет 2 985 человек. От работодателей поступило 786 уведомлений о заключении трудовых договоров с визовыми иностранными работниками», - рассказала министр труда и занятости.

Отдельные категории иностранных граждан могут работать без разрешительных документов. За 8 месяцев этого года от работодателей поступило 860 уведомлений о привлечении таких работников. Это беженцы, участники программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, а также студенты вузов, выполняющие работы в течение каникул, являющиеся специалистами в сфере информационных технологий. Кроме того, разрешительные документы не требуются иностранным гражданам, прибывшим из государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Казахстана, Беларуси, Армения и Киргизии.

Но, по словам Алены Труновой, в основном трудовые мигранты приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама, Шри-Ланки, Индии и Латвии.

«Наибольшее количество иностранных работников привлекается в сферах строительства, сельского хозяйства, рыбоводства, обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. По заявкам работодателей, размер заработной платы, который предлагается иностранным работникам, прибывающим в РФ в визовом порядке, составляет от 30 тысяч рублей», - пояснила министр.

Менее 0,01 процента

Соответственно, небольшой процент составляет и количество детей мигрантов в псковских школах. У нас нет классов, где больше половины учащихся - приезжие и порой плохо говорящие по-русски. В школах Псковской области обучается всего 198 детей мигрантов. По данным министерства образования региона, вместе с родителями (законными представителями) они прибыли к нам из Латвии, Литвы, Эстонии, Хорватии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР, Кипра.

По поводу знания русского языка, в ведомстве пояснили, что в связи с вступлением с 1 апреля 2025 года в силу новых правил приема детей иностранных граждан в общеобразовательные организации, такие дети сдают обязательное тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Кроме того, в школах делают все возможное для быстрого освоения ребенком языка: «Для успешной языковой адаптации детей с миграционной историей включают в культурную и общественную школьную жизнь. Ребята активно занимаются в спортивных секциях, посещают кружки дополнительно образования, участвуют в культурных и просветительских мероприятиях, в образовательных экскурсиях».

«Число детей мигрантов в классе в среднем составляет менее 0,01%», - пояснили в министерстве. Поэтому вряд они могут как-то ухудшить статистику по преступлениям.

Впрочем, и количество взрослых иностранных граждан, совершивших какие-либо опасные деяния, на четверть меньше прошлогодних показателей. По данным регионального УМВД, за 8 месяцев этого года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 94 преступления, что на 23,6% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года (123 факта). При этом, доля миграционной преступности в общем массиве зарегистрированных преступлений остается незначительной и составляет 1,9%, из которых почти половина связана с незаконных пересечением границы РФ.

Таким образом, для Псковской области проблемы засилья мигрантов и местных школ, постепенно превращающихся в гетто, не существует. Но при этом есть спрос на рабочие руки в отдельных отраслях экономики. И даже, если этим работникам комфортнее приезжать на заработки вместе с семьей, вряд ли обучение их детей ляжет тяжелым бременем на бюджет. А между тем, благодаря гарантированному Конституцией праву на бесплатное образование, возможно, появятся молодые и перспективные кадры для региона.

Светлана Синцова