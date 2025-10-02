Псковcкая обл.
Общество

День учителя отметили торжественным мероприятием в псковской филармонии

02.10.2025 16:48|ПсковКомментариев: 0

В Псковской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Открыл мероприятие гимн России в исполнении детского хора. В ходе праздника учителей, воспитателей, педагогов среднего профессионального образования и ветеранов педагогического труда тепло поздравляли с наступающим днем их важной и многогранной профессии, подчеркивая, что педагогика — это не просто работа, а призвание, требующее вкладывать в учеников душу, учить не только знаниям и формулам, но и доброте, честности, умению мыслить и сопереживать.

Фотографии Анны Тягуновой 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с Днём учителя в видеообращении: «Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений и ветераны отрасли, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Месяц назад прозвенел Первый звонок, и вместе с учениками вы полностью погрузились в насыщенную жизнь нового учебного года. В этой трудовой суете День учителя — прекрасный повод вспомнить о значимости вашей миссии. Ваша профессия многогранна: вы оставляете след в каждом детском сердце, и именно с вами связаны самые яркие школьные воспоминания. Вы даёте детям самый ценный капитал — опору, которая помогает им вырасти уверенными, счастливыми и успешными людьми. Ваш пример, мудрость и душевная щедрость формируют будущее нашей молодежи. Благодарю вас за непростой труд, мудрость, чуткость и безграничное терпение. Желаю успехов в новом учебном году! Пусть ваши воспитанники радуют вас своими достижениями!»

 

На сцену под аплодисменты поднялась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, чтобы обратиться с теплыми поздравлениями: «Уважаемые коллеги, дорогие и любимые наши учителя, педагоги, воспитатели, мастера производственного обучения! От всей души благодарю вас за самоотверженный труд. Позвольте мне сегодня лично выразить слова признательности всем, кто полюбил профессию учителя и остался ей верен до конца. Особая благодарность педагогам и воспитателям Гуманитарного лицея Пскова, а также педагогам и профессорам Псковского государственного университета за ту науку, которую вы подарили большинству присутствующих в зале. С праздником!»

Также состоялось награждение педагогических работников, которые были отмечены за свой значительный вклад в развитие образования. В этом мероприятии 12 педагогов получили почетную грамоту министерства образования Псковской области за многолетний добросовестный труд, пять педагогических работников удостоились благодарности Псковского областного Собрания депутатов за высокий профессионализм. 

Получателями благодарности Псковского областного Собрания депутатов стали старший воспитатель Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Людмила Симонова, учитель информатики Пустошкинского центра образования Марина Семенова, учитель истории и обществознания Пустошкинского центра образования Таисия Череухо, лавный бухгалтер Центра дополнительного образования для детей Пустошкинского муниципального округа Наталья Завьялова, заместитель директора по информатизации и учитель физики Стремуткинской средней школы Псковского района. Алексей Шмаев.

Почетную грамоту министерства образования Псковской области получили учитель-логопед Локнянской средней школы Татьяна Аракчеева, учитель русского языка и литературы Сосновоборской средней школы Себежского муниципального округа Надежда Быстрова, учитель английского языка центра образования «Псковский педагогический комплекс» Наталия Воронкова, учитель начальных классов и советник директора по воспитательной работе Дедовичской средней школы №1 Татьяна Галузинская, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Невельской средней школы №1 Юрий Голованов, учитель химии и биологии Изборского лицея Елена Егорова, учитель математики и информатики Палкинской средней школы Надежда Иванова, учитель биологии и географии Лядской средней школы Юлия Ковалева, преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Анжела Митруничева, заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Алена Селезнева, учитель русского языка и литературы Линовской средней школы Пыталовского муниципального округа Марина Смирнова, консультант отдела региональной политики министерства образования Псковской области Ирина Хярм.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих выступил с приветственным словом, выразив признательность учителям за их любовь, терпение и преданность делу: «Уважаемые друзья, милые учителя, все те, кто нашёл в себе силы посвятить себя этой творческой и благородной профессии, от имени каждого депутата Псковского областного Собрания поздравляем каждого учителя, нянечку, воспитателя с таким замечательным праздником, как День учителя! Вы наделены качествами любви, сострадания, требовательности и строгости. Следом за вами малыши идут познавать этот удивительный и иногда трудный мир. Низкий вам поклон! Будьте всегда такими доброжелательными, улыбчивыми, красивыми и неравнодушными!»

Мероприятие подчеркнуло важность труда педагогов и признание их вклада в развитие регионального образования. Также вручили почётные грамоты министерства образования Псковской области за многолетний и добросовестный труд. После официальной части последовали творческие поздравления от различных клубов и коллективов: звучали музыкальные произведения, исполнялись танцы и песни, создавая праздничную и тёплую атмосферу.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В России отмечается 5 октября. 

Источник: Псковская Лента Новостей
