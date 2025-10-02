Общество

Директор Росгвардии поздравил псковский ОМОН с профессиональным праздником

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Герой России генерал армии Виктор Золотов выступил с поздравительной речью к сотрудникам и ветеранам отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) по случаю их профессионального праздника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В своем обращении Виктор Золотов подчеркнул благородство и значимость службы бойцов ОМОН, указав, что их работа по защите общественного порядка, жизни, прав и безопасности граждан является «сложной, а зачастую и опасной».

«Уважаемые товарищи! Искренне рад поздравить вас с 37-й годовщиной образования отрядов мобильных особого назначения Росгвардии! Защищать общественный порядок, жизнь, права и безопасность граждан – это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа. Ваша служба требует стойкости, честности, высокой дисциплины, уважения к достоинству каждого человека, готовности выдерживать самые высокие нагрузки, не отступать перед испытаниями, следуя долгу и присяге, верно служить закону и России. Только настоящие профессионалы способны справиться с такими вызовами. И именно такие люди несут службу в ОМОН Росгвардии. Вы охраняете общественный порядок, обеспечиваете безопасность крупных общественно-политических, культурно-зрелищных, религиозных и спортивных мероприятий, участвуете в контртеррористических операциях, сопровождаете оперативно-разыскные и следственные действия, активно противодействуете коррупции, экстремизму, наркобизнесу и организованной преступности, выполняете задачи в зоне специальной военной операции. Это работа высочайшей ответственности – точная, рискованная, но жизненно важная для страны. Многие поколения правоохранителей заложили и бережно передавали из года в год прочные традиции мужества, патриотизма и преданности делу. Сегодня особенно хочется обратиться к уважаемым ветеранам: благодарю вас за многолетний труд, за мудрость и наставничество, за то, что своим примером вы формируете новое поколение сотрудников. Они равняются на вас и, уверен, не подведут, в любой ситуации решат самую сложную задачу. Искренне желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и неиссякаемой энергии. Успехов вам в дальнейшей службе на благо нашего Отечества! Хочу поблагодарить вас за профессионализм, верность Родине и служебному долгу, ежедневную трудную и рискованную работу. Благодаря вам граждане России могут жить в мире и спокойствии», - заключил Виктор Золотов.

День отрядов мобильных особого назначения (День ОМОН) — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции — отмечается в России ежегодно 3 октября в соответствии с приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Б. Грызловым.