День ОМОН в России отмечают 3 октября

День отрядов мобильных особого назначения (День ОМОН) — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции — отмечается в России ежегодно 3 октября в соответствии с Приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Б. Грызловым.

ОМОН — Отряд мобильный особого назначения, ранее, до 2011 года, расшифровывался как Отряд милиции особого назначения.

Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что впервые Отряды милиции особого назначения органов внутренних дел были созданы в соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 года № 0206 в трех республиках, входящих в состав бывшего СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане), и 14 регионах РСФСР (в том числе в МВД Башкирской АССР, УВД Краснодарского, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов, ГУВД Мосгорисполкома, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов). К концу 1990-х годов подразделения ОМОН существовали во всех регионах России.

К созданию подразделений ОМОНа привели растущая криминализация общества в конце 1980-х годов. Однако, конечно же, и ранее, еще до их появления, в СССР существовали спецподразделения, занимавшиеся выполнением особых функций.

В 2011 году, в связи с реформой МВД, ОМОН был переименован сначала в ООН (отряд особого назначения), но позже отряду было возвращена привычная аббревиатура с другой расшифровкой (отряд мобильный особого назначения), пишет calend.ru.

В апреле 2016 года спецподразделения ОМОН были выведены из состава МВД России и включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

ОМОН — это спецподразделения Росгвардии, декларируемое предназначение которых — выполнение опасных заданий в городских условиях, включая: захват и ликвидацию вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН так же привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку. Подразделения ОМОН являются наиболее мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники ОМОН обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийного бедствия, осуществляют боевое прикрытие групп криминальной полиции и других подразделений органов внутренних дел в мероприятиях по задержанию преступников, в том числе вооруженных, освобождению заложников, пресечению преступлений террористической направленности. Инженерно-технические группы ОМОН обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Особо отличившихся сотрудников и работников подразделения, а также ветеранов этих отрядов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают ведомственными званиями, наградами и ценными подарками.