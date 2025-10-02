Общество

На Солнце резко вырос индекс активности

На Солнце резко вырос индекс активности за месяц. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Фото: Freepik

«Крайне неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10.7 за прошедший сентябрь. Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня в 201 единицу. Это выше, чем пиковые значения предыдущего, 24-го цикла, в максимуме которого в 2014-м году была достигнута величина 170, и всего на 18% ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе 2024 года)», - рассказал Сергей Богачев.

Он отметил, что на графике цикла наблюдается перелом. Значения индекса прошли нижнюю точку в июне и с тех пор непрерывно увеличиваются, до недавнего времени рост был умеренным. Ученые воспринимали его как возврат параметров, оказавшихся ниже прогноза, на ранее ожидаемый уровень. В то же время скачок сразу почти на 50 единиц с августа (156) по сентябрь (201) стал неожиданным, пишет РИА Новости.

При этом число пятен на Солнце такой динамики не демонстрирует и держится на уровне прогнозов. Активность звезды в сентябре выросла и даже вызвала пять магнитных бурь (против всего одной в августе), но не настолько, чтобы приблизиться к показателям прошлого года. В частности, на Солнце за последние три месяца не зарегистрировали ни одной вспышки высшего уровня X.

«В этой связи понятны трудности с интерпретацией поступивших данных. Это может быть и признаком, предвестником структурных изменений в цикле и даже началом его выхода на второй пик, но также может быть случайным событием, несмотря на кажущийся очевидным восходящий тренд на графике», — добавил Сергей Богачев.

Начало октября, совпавшее с самым крупным за три месяца всплеском солнечной активности, пока скорее свидетельствует в пользу первого сценария, уточнил руководитель лаборатории.

По данным лаборатории, Солнце выбросило крупное облако плазмы в сторону Земли, оно может достичь планеты через 2,5 суток.