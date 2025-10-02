Общество

В Пскове проходит областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТО

Традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025» проходит в центре Пскова сегодня, 4 октября. Она собрала более 100 аграрных предприятий и фермерских хозяйств со всего региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Ярмарка развернулась между улицей Воровского и площадью Ленина, где организованы торговые ряды с разнообразной продукцией. Посетители могут приобрести мясные и рыбные деликатесы, свежие молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, товары птицеводства и пчеловодства, сезонные овощи и фрукты, а также саженцы плодовых деревьев и декоративных растений.

Ярмарка «Осень-2025» в Пскове стала важным событием для развития местного агропромышленного комплекса, позволив жителям и гостям города напрямую познакомиться с лучшей продукцией от производителей со всей Псковской области.

Напомним, в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2025» 4 октября с 6:00 до 16:00 временно прекращено движение по улице Воровского на участке от улицы Красных Партизан до здания №1 по площади Ленина и по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Воровского.

В качестве объездов определены улицы: Красных Партизан, Некрасова и Пушкина. Также на данных участках запрещена остановка и стоянка транспорта по четной и нечетной стороне с 19:00 3 октября до 16:00 4 октября.