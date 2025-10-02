Густой туман ожидается в Псковской области ночью и утром 4 октября

Густой туман ожидается в Псковской области 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Ночью и утром местами по региону прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. В связи с ухудшением видимости, главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям о правилах поведения в условиях тумана:
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцы мобильных телефонов могут обратиться по номерам «112» или «101».