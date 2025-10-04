Общество

Псковичка заняла первое место в этапе конкурса «Молодой профсоюзный лидер России»

Псковичка Марина Лашина достойно представила профсоюзное движение Псковской области на окружном этапе конкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

«Поздравляем Лашину Марину, которая успешно выступила на Северо-Западном окружном этапе конкурса "Молодой профсоюзный лидер России"!» - отметили в облсовпрофе.

Марина показала высокий результат, завоевав сразу две награды:

Диплом за 3 место в общем зачете конкурса;

1 место в конкурсном этапе «Дебаты».

В конкурсе принимали участие семь лидеров из Северо-Западного федерального округа: Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, калининградской областей и города Санкт-Петербург.

Всего в молодежном форуме приняло участие более 60 человек.

«Это двойное достижение красноречиво говорит о ее разносторонних талантах: глубоких знаниях, лидерских качествах и великолепных ораторских способностях. В жарких прениях дебатов Марина смогла продемонстрировать убедительную аргументацию, находчивость и умение отстаивать свою позицию. Мы гордимся ее успехом! Желаем не останавливаться на достигнутом и новых побед!» - отмечает лидер профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов.