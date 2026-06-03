Пункты пропуска через границу с Эстонией продолжат работать с ограничениями

По информации Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, правительством Эстонской Республики принято решение о продлении до 31 августа 2026 года установленного ранее режима работы автомобильных пунктов пропуска на границе Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Пункты пропуска Эстонской Республики Лухамаа (напротив пункта пропуска Шумилкино) и Койдула (напротив пункт пропуска Куничина Гора) продолжат функционировать ежедневно с 7.00 до 19.00 (по московскому времени).

Напомним, что такой режим работы пограничных переходов введен правительством Эстонской Республики с 24 февраля 2026 года.