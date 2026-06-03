Александр Котов: Псков с точки зрения озеленения имеет конкурентное преимущество

Псков с точки зрения озеленения имеет определенное конкурентное преимущество по сравнению с другими столичными городами России. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM».

Отвечая на вопрос радиослушателя о массовой вырубке деревьев и кустарников, парламентарий призвал не обвинять городскую администрацию.

«Псков с точки зрения озеленения имеет определенное конкурентное преимущество по сравнению с другими столичными городами нашей страны. Это преимущество мы должны не только сохранять, но и развивать. Я бы сейчас не стал обвинять городские власти в том, что машут бензопилой направо и налево — это не так», — подчеркнул депутат.

Второй момент, который хотелось бы отразить парламентарию, — ни в коем случае нельзя жалеть деревья, которые вырубаются сейчас.

«У всего есть свой срок службы, и мне не известно ни одного примера того, чтобы были спилены здоровые деревья варварским способом. Все это делается очень аккуратно, все обследуется, принимается взвешенное решение», — отметил Александр Котов.

Однако он добавил, что спиленные насаждения обязательно должны быть компенсированы.

«Самое главное, что после этого должны быть предприняты меры для восстановления всех спиленных насаждений. Неважно, это деревья или кустарники. Конечно, надо над этим работать. Судя по действиям, которые предпринимает администрация города, в этом направлении они работают, может быть, пока еще недостаточно активно. Но это то, что легко исправить», — резюмировал гость студии.

Напомним, в этом году администрация города Пскова предусмотрела пять миллионов рублей на ежегодное восстановление зеленых насаждений на территории города.