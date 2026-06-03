Сильнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла сильная вспышка балла М9.3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение сгенерировано нейросетью

«В 4:36 мск зарегистрирована вспышка, которая является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X. В данном случае до порога X класса не хватило около семи процентов», — говорится в посте исследовательского центра в Telegram-канале.



При этом 24 часа назад на Солнце не было никаких признаков этого явления. Ситуация стала меняться в середине вторника: с тех пор примерно каждые семь часов происходят взрывы, а их интенсивность нарастает.



«Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к планете Земля. Объективные средства контроля выброс плазмы не подтверждают. Пока вспышка считается безобидной», — рассказали в лаборатории.



Следующую вспышку, уже максимального уровня Х, ученые ожидают сегодня около полудня.



В зависимости от мощности рентгеновского излучения эти события делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.



Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет, пишет «РИА Новости».