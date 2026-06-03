Марина Борисенкова рассказала о трудоустройстве людей с инвалидностью в Псковской области

Псковская область внедряет механизм трудоустройства людей с инвалидностью и ветеранов СВО через соглашения с третьими лицами, что позволяет гражданам с ограничениями по здоровью получать законную зарплату даже при отсутствии доступных рабочих мест у фактического работодателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов», депутат городской Думы Марина Борисенкова.

Председатель Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов» разъяснила механизмы реализации закона о занятости населения. «Закон обязывает работодателей принимать на работу людей с ограничениями по здоровью, а правительство предоставляет возможность организациям и работодателям, не способным обеспечить доступность рабочего места, заключать соглашения со сторонними организациями», — пояснила Марина Борисенкова. Депутат уточнила, как работает эта схема на практике: «В рамках таких соглашений человек может работать в одной организации, а зарплату получать от работодателя другой организации». Она добавила, что из-за разницы в зарплатах в регионах в таких случаях стороны часто применяют минимальный размер оплаты труда.

По ее словам, такие меры позволяют людям не выпадать из трудовой жизни.

Говоря о ветеранах СВО, депутат подчеркнула, что интеграция в естественную среду людей, получивших военные травмы, представляет общую задачу государства и общества. Фонд «Защитники Отечества» играет огромную роль в этом процессе: организация помогает в трудоустройстве не только самим бойцам, но и членам их семей.

Марина Борисенкова также отметила высокую степень взаимодействия в регионе: губернатор Псковской области держит вопрос на контроле, а министерство труда разрабатывает стимулирующие меры для бизнеса, принимающего на работу людей с инвалидностью и участников СВО.

Общественные организации, по ее словам, также оказывают поддержку: например, «Деловая Россия» организует для людей с инвалидностью специальные экскурсии на промышленные предприятия, чтобы помочь им найти свое место на рынке труда.