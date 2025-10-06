Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2025 год

Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 году стали исследователи Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи, объявили в понедельник в нобелевском комитете. Премия присуждена за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

Лауреата премии по медицине и физиологии выбирает основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Премия в этой номинации присуждается с 1901 года. Члены Нобелевского комитета могут консультироваться с приглашенными специалистами. Открытия, которые отмечаются этой премией, бывают фундаментальные, как в случае с физиологией, или практические – применительно к медицине. Замечено, что Нобелевские премии по физиологии или медицине обычно чередуются: практические и фундаментальные труды Комитет награждает один за другом.

В 2024 году Нобелевской премии по медицине и физиологии удостоились американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан за «открытие микроРНК, нового класса мельчайших РНК молекул, которые играют решающую роль в регуляции генов». В 2023 году премию в области физиологии и медицины получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19. В 2022 году награду вручили шведскому биологу Сванте Паабо за изучение древних людей: под его руководством был расшифрован геном неандертальца, а также проведен первый анализ ДНК денисовских людей, пишет «Интерфакс».

С вручения премии по физиологии и медицине началась «Нобелевская неделя». Во вторник, 7 октября, станет известен обладатель премии по физике, в среду объявят лаурета по химии, в четверг – по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 10 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят в следующий понедельник, 13 октября. Церемония награждения лауреатов проходит 10 декабря в Стокгольме.