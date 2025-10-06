Общество

Псковская делегация приняла участие в акции «Поклонимся великим тем годам. Дети»

С 3 по 5 октября город-герой Севастополь стал центром притяжения для 150 юных патриотов и их наставников со всей России, в числе которых была и делегация из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области. Представители региона – опытные наставники и бойцы трудовых отрядов подростков – присоединились к участникам акции «Поклонимся великим тем годам. Дети».

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

«Программа была насыщена и разнообразна. Участники погрузились в атмосферу Севастополя через обзорные экскурсии по знаковым памятным местам, посетили знаковые музеи, приняли участие в интерактивных мастер-классах. Особое внимание было уделено трудовому десанту – это символическое продолжение вклада молодежи в сохранение и благоустройство мест воинской славы. Акция «Поклонимся великим тем годам. Дети» является важной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками в области патриотического воспитания, объединяя молодежь из разных уголков России для общей цели – сохранения и передачи исторического наследия будущим поколениям. Участие псковской делегации подчеркивает активную позицию региона в работе по патриотическому воспитанию молодежи», - уточнили в министерстве молодежной политики Псковской области.