Если пропал ребенок, приступаем к поиску немедленно — ЛизаАлерт»

Если пропал ребенок, приступаем к поиску немедленно, заявила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» старшая направления «Внешние связи», инструктор полевых обучений и оператор беспилотных авиационных систем отряда «ЛизаАлерт» Василиса Павлущёнок-Ильина. Она рассказала о важнейших аспектах работы добровольческого поискового отряда в Псковской области и поделилась информацией о том, как организуются поисковые операции и какую поддержку могут получить родственники пропавших людей.

Отряд «ЛизаАлерт» сотрудничает с федеральной группой психологов, которые готовы оказать поддержку тем, кто сталкивается с трагедией пропажи близких. В случае необходимости, волонтеры предоставляют контакты этих специалистов родственникам, чтобы помочь им справиться с эмоциональным шоком.

Поиск пропавших людей — это сложный процесс, и предсказать, сколько волонтеров откликнется на призыв о помощи, бывает непросто. Иногда на поиски выходит всего 4-6 человек, а иногда — более 20. Каждый случай уникален.

Работа отряда начинается с приема заявок. Поисковые операции запускаются сразу после поступления заявления в полицию. Если речь идет о пропаже ребенка, команда приступает к поиску немедленно. Важным этапом является создание группы оперативного оповещения, которая размещает ориентировки в сети и обзванивает больницы и полицейские участки.

Отряд активно взаимодействует с полицией и МЧС. Часто именно эти службы обращаются за помощью к «ЛизаАлерт», а также другие поисковые отряды подключаются к работе. Это командная работа, где все действуют ради одной цели.

Василиса Павлущёнок-Ильина также отметила значимость использования современных технологий в поисках. Отряд, к сожалению, имеет в своем распоряжении всего один квадрокоптер, помогающий в поисково-спасательной деятельности, но на запуск надо получать разрешение. Волонтеры используют навигаторы и рации.

Поиски проводятся бесплатно, и любой желающий может помочь. Для этого можно обратиться на «горячую линию» или присоединиться к группе отряда в сети «ВКонтакте».