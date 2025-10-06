Общество

«Люди спали прямо на месте поисков»: псковичам рассказали истории из работы «ЛизаАлерт»

В эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) обсуждали аспекты работы добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в честь его пятилетия. В новом выпуске программы «Беседка» старшая направления «Внешние связи», инструктор полевых обучений и оператор беспилотных авиационных систем отряда Василиса Павлущёнок-Ильина поделилась впечатляющими историями о волонтерах, которые посвящают свои силы и время поиску пропавших людей.

Одним из самых ярких аспектов работы отряда является преданность волонтеров. «Они друг друга сменяли, люди спали прямо на месте поисков. Это колоссальное зрелище, когда люди откладывают учебу и работу, чтобы помочь найти человека, вдохновляет многих, — рассказала Василиса Павлущёнок-Ильина. — Хотя большинство работодателей спокойно относится к отсутствию сотрудников в такие моменты, не всем это нравится. Тем не менее волонтеры продолжают действовать, руководствуясь желанием принести пользу».

В процессе поиска часто возникают моменты отчаяния. «Люди начинают паниковать, если в течение трех дней не удается найти пропавшего. Но важно помнить, что это не всегда означает конец», — отметила представитель отряда «ЛизаАлерт». По её словам, инстинкты выживания играют большую роль в таких ситуациях. Некоторые находившиеся в дикой природе люди находили способы добывать воду, например, высасывая её из мха, питались ягодами и грибами.

Также возникали вопросы о взаимодействии с дикими животными во время поисков. «Животные, как правило, предпочитают уйти от нас подальше, так как мы громко кричим, хлопаем, свистим, наводим суету в лесу, пахнем городом, выхлопными газами, дикие звери боятся нас больше, чем мы их», — уверяет гостья студии.

Каждый день волонтеры сталкиваются с непростыми условиями. Работа отряда «ЛизаАлерт» — это не просто поиск пропавших людей, это проявление человеческой доброты и душевной щедрости.