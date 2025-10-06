Общество

Минтруд: Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа

Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа, она осталась примерно на одном уровне с прошлым годом, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года — 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39. То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени», — сказал спикер.

Он объяснил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно установленные режимы работы для отдельных категорий работников, пишет РИА Новости.

У педагогов, медиков и людей, которые работают при вредных условиях труда, рабочая неделя меньше и составляет 40 часов. Поэтому длительность рабочего дня в восемь часов нельзя назвать эталонной, отметил Антон Котяков.