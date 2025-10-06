Общество

Шесть классов в трех школах закрыты в Псковской области из-за ОРВИ

С 29 сентября по 5 октября зарегистрировано 3 839 случаев ОРВИ, что на 0,5% выше уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 56,6%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области. В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты шесть классов в трех школах, четыре группы в трех дошкольных учреждениях.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

В городе Пскове зарегистрировано 1354 случая ОРВИ, или 35,3% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 16 человек с симптомами ОРВИ, что на три случая меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.